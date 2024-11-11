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«Я согласен с Даниилом». Алькарас — о словах Медведева про ментальную усталость

«Я согласен с Даниилом». Алькарас — о словах Медведева про ментальную усталость
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал слова россиянина Даниила Медведева о психологической усталости от сезона-2024. Сегодня, 11 ноября, Алькарас проиграл на старте Итогового турнира ATP — 2024 норвежцу Касперу Рууду со счётом 1:6, 5:7.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:15 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Конечно, я тоже очень устал ментально, согласен с Даниилом. Любой игрок, кто скажет, что он ментально свеж и вообще в порядке, соврёт. У нас есть два-три дня на отдых между турнирами. С января мы работаем на полной концентрации, путешествуем неделя за неделей, меняем континенты, покрытия, мячи. Конечно, мы устаём. Но надо пытаться доставать из себя ресурсы, чтобы показывать хороший теннис», — сказал Алькарас на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента «Чемпионата» Андрея Панкова.

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