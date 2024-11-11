«Я согласен с Даниилом». Алькарас — о словах Медведева про ментальную усталость

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал слова россиянина Даниила Медведева о психологической усталости от сезона-2024. Сегодня, 11 ноября, Алькарас проиграл на старте Итогового турнира ATP — 2024 норвежцу Касперу Рууду со счётом 1:6, 5:7.

«Конечно, я тоже очень устал ментально, согласен с Даниилом. Любой игрок, кто скажет, что он ментально свеж и вообще в порядке, соврёт. У нас есть два-три дня на отдых между турнирами. С января мы работаем на полной концентрации, путешествуем неделя за неделей, меняем континенты, покрытия, мячи. Конечно, мы устаём. Но надо пытаться доставать из себя ресурсы, чтобы показывать хороший теннис», — сказал Алькарас на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента «Чемпионата» Андрея Панкова.