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Алькарас — о своих перспективах на Итоговом турнире: сложно думать о полуфинале

Алькарас — о своих перспективах на Итоговом турнире: сложно думать о полуфинале
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих шансах на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 на фоне проблем со здоровьем.

«Если исходить из тех ощущений, которые были у меня сегодня, то сложно думать о полуфинале. В теннисе здорово то, что в один день можно сыграть очень плохо, а к следующему матчу значительно улучшиться. В прошлом году я не очень хорошо себя чувствовал во время первого матча, но смог выйти в полуфинал», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее Карлос Алькарас признался, что заболел за несколько дней до старта Итогового турнира и плохо чувствовал себя во время своего первого матча.

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