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Александр Зверев — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Александр Зверев — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
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Сегодня, 11 ноября, в Турине (Италия) проходят первые матчи Итогового турнира ATP — 2024. В матче группы Джона Ньюкомба встретятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и россиянин Андрей Рублёв, занимающий девятую строчку рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 22:30 мск.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 22:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Счёт личных встреч — 6-3 в пользу Зверева (5-2 — на харде, 1-1 — на харде в зале). В предыдущий раз они играли друг с другом ровно год назад, в группе Итогового турнира — 2023, и тогда Александр победил со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович, который в этом году отказался от участия на турнире.

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира ATP - 2024
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