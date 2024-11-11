Александр Зверев — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 11 ноября, в Турине (Италия) проходят первые матчи Итогового турнира ATP — 2024. В матче группы Джона Ньюкомба встретятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и россиянин Андрей Рублёв, занимающий девятую строчку рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 22:30 мск.

Счёт личных встреч — 6-3 в пользу Зверева (5-2 — на харде, 1-1 — на харде в зале). В предыдущий раз они играли друг с другом ровно год назад, в группе Итогового турнира — 2023, и тогда Александр победил со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович, который в этом году отказался от участия на турнире.