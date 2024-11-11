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Карлос Алькарас — о турнирах в залах: у меня нет опыта. Многие теннисисты лучше меня

Карлос Алькарас — о турнирах в залах: у меня нет опыта. Многие теннисисты лучше меня
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об уровне своей игры на турнирах, которые проходят в помещении.

«У меня нет опыта игры в залах. Я могу много тренироваться, но матчей у меня было немного. Уверен, что буду действительно хорошим игроком на закрытых кортах. Сейчас я набираюсь опыта, получаю игровую практику. Не думаю, что я плохо играю. Скорее скажу, что многие теннисисты лучше меня на закрытых кортах», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее Карлос Алькарас признался, что заболел за несколько дней до старта Итогового турнира и плохо чувствовал себя во время своего первого матча.

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