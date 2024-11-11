Петрова предложила Медведеву пропускать некоторые турниры, как это делает Джокович

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова предложила российскому теннисисту Даниилу Медведеву сократить количество турниров на примере 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Конечно, Медведев может вернуться на свой уровень, когда отдохнёт и распределит по-другому свои силы. Может, ему надо поменьше играть и делать так же, как действуют Джокович и другие топы. Они уже сокращают количество турниров и стараются подвести себя так в каждому турниру, чтобы его выиграть», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.