Итоговый турнир ATP переедет из Турина в Милан в 2026 году — Il Sole 24 Ore

Итоговый турнир ATP переедет из Турина в Милан в 2026 году. Об этом сообщает итальянское издание Il Sole 24 Ore.

По данным источника, в скором времени будет официально объявлено о переезде Итогового турнира в Милан через два года. Контракт о проведении соревнований подписан до 2030 года. Федерация тенниса Италии будет ежегодно выплачивать ATP-туру $ 30 млн, что на $ 12 млн больше нынешней платы. Кроме того, планируется увеличение призового фонда турнира с $ 15 млн до $ 25 млн.

Итоговый турнир ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович, который в этом году отказался от участия на турнире.