Каспер Рууд — о Рафаэле Надале: немного удивился, когда он объявил о завершении карьеры

Норвежский теннисист Каспер Рууд признался, что не ожидал завершения карьеры 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля в 2024 году.

«Я немного удивился, что он объявил о завершении. Я думал, что он попробует сыграть ещё раз на грунте в следующем году. В то же время знаю, что у него было много травм и болей, это просто выматывает морально. В какой-то момент решаешь закончить.

Думаю, у него будет хорошее завершение. Будет грустно, очевидно, будут слёзы. Как большой поклонник, я надеюсь, что испанцы дойдут до финала, и мы сможем понаблюдать за ним хотя бы несколько дней. Надеюсь, у него будет та жизнь после спорта, которую он заслуживает», — сказал Рууд на пресс-конференции.