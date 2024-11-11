«Теннисисты — сумасшедшие». Янник Синнер рассказал, какую примету соблюдает на корте

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер назвал одну из примет, которую соблюдает во время матчей.

«Я немного суеверен, на корте больше слежу за тем, чтобы правой ногой не наступить на линию при переходе. Знаете, когда я подаю, у меня есть определённая рутина, которая даёт мне правильный подход для подачи, так что да, есть некоторые вещи… Теннисисты — сумасшедшие люди, я согласен», — сказал Синнер в видео на YouTube-канале «Больше!».

На этой неделе Янник Синнер играет на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в Турине. Он одержал победу в своём первом матче, обыграв австралийца Алекса де Минора (6:3, 6:4).