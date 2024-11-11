Каспер Рууд: каждый турнир имеет право выбирать любую фирму мяча. В этом красота игры

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о проблеме разных теннисных мячей на разных турнирах.

«Лично я считаю, что каждый турнир имеет право выбирать любую фирму мяча. Это иногда может быть проблемой. Понимаю, если вы играете четыре турнира на одном континенте и все они используют четыре разных мяча, это может быть сложно. Если везде будет одинаковый мяч, это будет немного несправедливо. В каком-то смысле в этом и заключается красота игры. И это здорово, потому что будут разные победители.

Разные мячи дают возможность разным игрокам провести потенциально хорошую неделю и полюбить конкретный мяч. Нужно больше стабильности с мячами», — сказал Рууд на пресс-конференции.