Ига Швёнтек — о Пауле Бадосе: была очень рада видеть, как она играет после травм

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о перспективах возвращения испанки Паулы Бадосы на топ-уровень.

«У Паулы для этого есть игра и мотивация. Я наблюдала за её карьерой и немного волновалась, сможет ли она вернуться. У неё были непростые травмы и иногда не получалось. Была очень рада видеть, как она снова играет в теннис на крупных турнирах. Чувствовала, что она действительно стремится вернуться. Любой, у кого есть такая выдержка и решимость, заслуживает быть в топе. Надеюсь, она продолжит в том же духе», — сказала Швёнтек на пресс-конференции в преддверии старта финального круга Кубка Билли Джин Кинг.