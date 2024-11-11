Янник Синнер получил трофей за звание первой ракетки мира по итогам сезона

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер получил кубок за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2024. Церемония прошла в понедельник, 11 ноября, на Итоговом турнире ATP — 2024 в Турине (Италия).

Фото: Кадр из трансляции

В 2024 году Янник Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме итальянец взял семь титулов ATP, включая три «Мастерса», и ещё один раз уступил в финальном матче.

23-летний Синнер впервые возглавил мировой рейтинг ATP в июне 2024 года. Согласно рейтингу от 11 ноября, итальянец имеет преимущество в более чем 3000 очков от ближайшего преследователя — немца Александра Зверева.