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Мама Синнера расплакалась, когда Яннику вручали кубок за звание первой ракетки мира

Мама Синнера расплакалась, когда Яннику вручали кубок за звание первой ракетки мира
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Мама итальянского теннисиста Янника Синнера, Сиглинда, не смогла сдержать эмоций и расплакалась, когда сыну вручали трофей за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2024. Церемония вручения кубка прошла в понедельник, 11 ноября, на Итоговом турнире ATP — 2024 в Турине (Италия).

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Рядом с Сиглиндой стоял отец Янника Ханспетер.

В 2024 году Янник Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме итальянец взял семь титулов ATP, включая три «Мастерса», и ещё один раз уступил в финальном матче.

23-летний Синнер впервые возглавил мировой рейтинг ATP в июне 2024 года. Согласно рейтингу от 11 ноября, итальянец имеет преимущество в более чем 3000 очков от ближайшего преследователя — немца Александра Зверева.

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