Александр Зверев — Андрей Рублёв: россиянин проиграл первый сет в матче Итогового турнира
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В эти минуты проходит матч группового этапа Итогового турнира ATP — 2024, в котором сражаются вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и девятый номер рейтинга россиянин Андрей Рублёв. Первый сет встречи остался за немцем со счётом 6:4.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 22:55 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
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8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Счёт личных встреч — 6-3 в пользу Зверева (5-2 — на харде, 1-1 — на харде в зале). В предыдущий раз они играли друг с другом ровно год назад, в группе Итогового турнира — 2023, и тогда Александр победил со счётом 6:4, 6:4.
Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович, который в этом году отказался от участия на турнире.
Комментарии
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