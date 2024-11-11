Александр Зверев — Андрей Рублёв: россиянин проиграл первый сет в матче Итогового турнира

В эти минуты проходит матч группового этапа Итогового турнира ATP — 2024, в котором сражаются вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и девятый номер рейтинга россиянин Андрей Рублёв. Первый сет встречи остался за немцем со счётом 6:4.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счёт личных встреч — 6-3 в пользу Зверева (5-2 — на харде, 1-1 — на харде в зале). В предыдущий раз они играли друг с другом ровно год назад, в группе Итогового турнира — 2023, и тогда Александр победил со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович, который в этом году отказался от участия на турнире.