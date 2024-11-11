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Каролина Мухова снялась с Кубка Билли Джин Кинг — 2024

Каролина Мухова снялась с Кубка Билли Джин Кинг — 2024
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22-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с финального круга Кубка Билли Джин Кинг, который пройдёт с 13 по 20 ноября в Малаге (Испания). Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Всем привет! Я очень надеялась, что буду готова сыграть на Кубке Билли Джин Кинг, но очевидно, что я не смогу выложиться на все сто. Мы с тренером Петром Пала договорились об изменении состава. Буду болеть за команду издалека!» — написала теннисистка.

В последний раз Мухова выходила на корт в середине октября на турнире в Нинбо (Китай). Она снялась посреди полуфинального матча с россиянкой Миррой Андреевой из-за травмы.

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