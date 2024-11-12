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Андрей Рублёв проиграл Александру Звереву на старте Итогового турнира ATP — 2024

Андрей Рублёв проиграл Александру Звереву на старте Итогового турнира ATP — 2024
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв неудачно стартовал на Итоговом турнире ATP — 2024. В первом матче группового этапа он уступил немцу Александру Звереву, который занимает вторую строчку мирового рейтинга, со счётом 4:6, 4:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 22:55 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время Рублёв выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Во втором матче группового этапа Александр Зверев встретится с норвежцем Каспером Руудом, а Андрей Рублёв поборется с испанцем Карлосом Алькарасом.

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира ATP - 2024
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