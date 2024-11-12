Андрей Рублёв проиграл Александру Звереву на старте Итогового турнира ATP — 2024

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв неудачно стартовал на Итоговом турнире ATP — 2024. В первом матче группового этапа он уступил немцу Александру Звереву, который занимает вторую строчку мирового рейтинга, со счётом 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время Рублёв выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Во втором матче группового этапа Александр Зверев встретится с норвежцем Каспером Руудом, а Андрей Рублёв поборется с испанцем Карлосом Алькарасом.