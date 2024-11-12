Андрей Рублёв проиграл Александру Звереву на старте Итогового турнира ATP — 2024
Поделиться
Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв неудачно стартовал на Итоговом турнире ATP — 2024. В первом матче группового этапа он уступил немцу Александру Звереву, который занимает вторую строчку мирового рейтинга, со счётом 4:6, 4:6.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 22:55 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время Рублёв выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Во втором матче группового этапа Александр Зверев встретится с норвежцем Каспером Руудом, а Андрей Рублёв поборется с испанцем Карлосом Алькарасом.
Комментарии
- 12 ноября 2024
-
01:00
-
00:59
-
00:47
-
00:44
-
00:35
-
00:10
- 11 ноября 2024
-
23:44
-
23:32
-
23:15
-
23:08
-
22:50
-
22:25
-
22:00
-
21:26
-
20:29
-
20:18
-
20:11
-
19:50
-
19:29
-
19:19
-
19:14
-
19:05
-
18:10
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:38
-
17:29
-
17:18
-
16:50
-
16:44
-
16:37
-
15:55
-
15:24
-
15:09