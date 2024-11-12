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Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 11 ноября, турнирная сетка

Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 11 ноября, турнирная сетка
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В понедельник, 11 ноября, продолжился Итоговый турнир ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Во второй игровой день прошли матчи группы Джона Ньюкомба. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба. 11 ноября, результаты:

  • Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 6:1, 7:5;
  • Александр Зверев (Германия, 2) — Андрей Рублёв (Россия, 8) — 6:4, 6:4.

Во вторых матчах на групповом этапе Рууд сыграет со Зверевым. Алькарас и Рублёв поборются за первую победу на Итоговом турнире.

Турнирная таблица Итогового турнира ATP - 2024

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера.

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
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