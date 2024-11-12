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Синнер — о трофее за лидерство в рейтинге: только узнал, что мама плакала. Это очень мило

Синнер — о трофее за лидерство в рейтинге: только узнал, что мама плакала. Это очень мило
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал получение трофея за завершение сезона в ранге первой ракетки мира.

«Это приятное чувство. Особенно здорово делиться такими моментами с публикой здесь, в Италии. Всё было бы невозможно без людей, которые у меня есть, ведь этот путь начинался давно. Я только сейчас узнал, что моя мама плакала. Это очень мило. Только близкие знают, сколько жертв мы принесли как семья, когда мне было около 13 лет.

А теперь я стою здесь с, возможно, самым особенным кубком, который у меня есть. Это трофей стабильности. Нужно играть в теннис очень стабильно в течение года, так что его, безусловно, очень непросто заработать», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

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