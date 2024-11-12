Андрей Рублёв — о поражении от Зверева: я хорошо играл, но этого недостаточно

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в первом матче Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Он проиграл второму номеру рейтинга немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

«Я не многое мог сделать лучше. Хотел бы не допустить тех ошибок, которые сделал в геймах, которые отдал на своей подаче. Но Саша отлично играл, сейчас он — лучший подающий из всех, с кем я встречался в туре в этом году. У Зверева высокая уверенность в себе. Я хорошо играл, но этого недостаточно.

Стараюсь быть лучше. Сегодня был удачный пример, где я был хорошо собран, не психовал. Был хороший теннис с моей стороны, решили детали. Но надеюсь, что смогу стать лучше», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.