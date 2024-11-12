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Андрей Рублёв — о поражении от Зверева: я хорошо играл, но этого недостаточно

Андрей Рублёв — о поражении от Зверева: я хорошо играл, но этого недостаточно
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в первом матче Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Он проиграл второму номеру рейтинга немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 22:55 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Я не многое мог сделать лучше. Хотел бы не допустить тех ошибок, которые сделал в геймах, которые отдал на своей подаче. Но Саша отлично играл, сейчас он — лучший подающий из всех, с кем я встречался в туре в этом году. У Зверева высокая уверенность в себе. Я хорошо играл, но этого недостаточно.

Стараюсь быть лучше. Сегодня был удачный пример, где я был хорошо собран, не психовал. Был хороший теннис с моей стороны, решили детали. Но надеюсь, что смогу стать лучше», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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