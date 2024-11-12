Андрей Рублёв: сейчас мы имеем теннис, где есть подача и два удара. Тактики нет

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что в современном теннисе отсутствует тактика, и всё решается в коротких розыгрышах. В своём первом матче Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине, россиянин проиграл второму номеру рейтинга немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

«Сейчас мы имеем теннис, где есть подача и два удара. Меняются мячи. Даже если у тебя есть тактика, она ничего не значит. Даже если ты её хорошо исполняешь, можно встретиться со Зверевым, он сделает отличную подачу и завершит розыгрыш. Сейчас всё иначе. Тактики нет», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.