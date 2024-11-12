Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв: сейчас мы имеем теннис, где есть подача и два удара. Тактики нет

Андрей Рублёв: сейчас мы имеем теннис, где есть подача и два удара. Тактики нет
Комментарии

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что в современном теннисе отсутствует тактика, и всё решается в коротких розыгрышах. В своём первом матче Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине, россиянин проиграл второму номеру рейтинга немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 22:55 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Сейчас мы имеем теннис, где есть подача и два удара. Меняются мячи. Даже если у тебя есть тактика, она ничего не значит. Даже если ты её хорошо исполняешь, можно встретиться со Зверевым, он сделает отличную подачу и завершит розыгрыш. Сейчас всё иначе. Тактики нет», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Андрей Рублёв — о поражении от Зверева: я хорошо играл, но этого недостаточно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android