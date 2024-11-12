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«По сути, я сыграл плохо шесть мячей». Рублёв назвал ключевые моменты в матче со Зверевым

«По сути, я сыграл плохо шесть мячей». Рублёв назвал ключевые моменты в матче со Зверевым
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв назвал ключевые моменты в матче Итогового турнира ATP — 2024, в котором он проиграл второму номеру рейтинга немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 22:55 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«В первом сете на гейме, где меня брейканули, было два долгих очка, не успел отдышаться, плюс чуть зажало. Так сложилось. Бывает такое. Я сыграл ободом, попал в аут. А бывало, что 15:15 на его подаче, он попал ободом и попал в линию. В следующем матче может случиться наоборот. Часть игры. По сути, я сыграл плохо шесть мячей — три в одном гейме, три — во втором. А где проваливался Саша, где его зажимало, он удачно попадал. Без этого — никуда», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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