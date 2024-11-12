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AS: Медведев запятнал теннис этим позорным шоу

AS: Медведев запятнал теннис этим позорным шоу
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Известное издание AS критично оценило поведение российского теннисиста Даниила Медведева в матче Итогового турнира ATP с американцем Тейлором Фрицем (4:6, 3:6). По ходу матча Медведев сперва несколько раз подкинул ракетку и не смог её словить. После этого он взял ракетку обратной стороной.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Медведев запятнал теннис этим позорным новым шоу», — подписало видео с участие Медведева издание AS.

Медведев дважды был наказан за бросание ракетки В первый раз — предупреждением, за второе нарушение лишился очка во втором сете при счёте 4:2 в пользу соперника.

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