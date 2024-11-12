AS: Медведев запятнал теннис этим позорным шоу

Известное издание AS критично оценило поведение российского теннисиста Даниила Медведева в матче Итогового турнира ATP с американцем Тейлором Фрицем (4:6, 3:6). По ходу матча Медведев сперва несколько раз подкинул ракетку и не смог её словить. После этого он взял ракетку обратной стороной.

«Медведев запятнал теннис этим позорным новым шоу», — подписало видео с участие Медведева издание AS.

Медведев дважды был наказан за бросание ракетки В первый раз — предупреждением, за второе нарушение лишился очка во втором сете при счёте 4:2 в пользу соперника.

Медведев, Синнер и Алькарас — о приветствиях для первых ракеток