Рублёв – о сравнениях с Алькарасом и Синнером: я не смогу улучшить это завтра

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о том, что ему нужно, чтобы достичь уровня Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

«Что нужно сделать, чтобы достичь уровня Алькараса и Синнера, которые более агрессивны? Я стараюсь, я улучшаюсь. Думаю, сегодня был отличный пример того, что я могу иметь отличный менталитет и демонстрировать хороший теннис. Затем есть такие детали, как подача, некоторые подходы, игра у сетки. Такие вещи требуют времени. Мы делаем это, просто это займёт немного времени, я не смогу улучшить это завтра», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Напомним, в первом матче на Итоговом турнире ATP Рублёв проиграл Александру Звереву.

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