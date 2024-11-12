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Фрэнсис Тиафо поделился фото с Тейлор Свифт и Трэвисом Келси

Фрэнсис Тиафо поделился фото с Тейлор Свифт и Трэвисом Келси
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18-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо в социальных сетях поделился фотографиями с певицей Тейлор Свифт и игроком команды по американскому футболу Трэвисом Келси на матче «Канзас-Сити Чифс».

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Тиафо

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Тиафо

На «Мастерсе» в Париже Фрэнсис Тиафо в первом круге уступил французскому теннисиста Джованни Мпетчи Перрикару со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3. В этом сезоне американец вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати, где уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 7:6 (7:4),6:2, а также в финале турнира ATP-250 в Хьюстоне (США) проиграл своему соотечественнику Бену Шелтону со счётом 5:7, 6:4, 3:6.

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