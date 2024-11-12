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«Это два зверя». Дель Потро — о соперничестве Синнера и Алькараса

«Это два зверя». Дель Потро — о соперничестве Синнера и Алькараса
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Экс третья ракетка мира, победитель US Open — 2009 серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро высказался о соперничестве первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Здесь зарождается хорошее соперничество. Оно может стать похожим на соперничество Сампраса и Агасси. Это два парня, которые сегодня выше большинства людей. Это два зверя, два очень сильных человека, очень быстрых. Думаю, что в ближайшие годы их ждёт хороший теннис, и мне это нравится», — приводит слова дель Потро la Nacion.

На Итоговом чемпионате ATP — 2024 Синнер и Алькарас попали в разные группы. На счету итальянца победа над австралийцем Алексом де Минором. Испанец на старте турнира уступил норвежцу Касперу Рууду.

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