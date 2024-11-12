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«Чувствовал себя глупо». Медведев — о сюрпризе от друзей на день рождения

«Чувствовал себя глупо». Медведев — о сюрпризе от друзей на день рождения
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что его лучший момент за пределами корта — это сюрприз на день рождения, который устроили для него друзья.

«На мой день рождения друзья устроили мне сюрприз, собравшись вместе в ресторане, но сделали так, что я попал туда случайно, и среди этой компании были разные друзья, некоторые из которых не знали друг друга. И вот захожу в ресторан, думая, что нас будет всего два-три человека, а там стоит большой стол со множеством моих друзей, вижу их одного за другим, и так растерялся, что подумал: «Надо же, какое совпадение, что он сегодня здесь».

Потом вижу за этим столиком другого друга, и не думаю, что эти два парня знают друг друга, поэтому я снова: «Ничего себе совпадение! Откуда эти два парня знают друг друга?» А когда увидел третьего и четвёртого друзей, я наконец-то сказал: «О'кей». Чувствовал себя так глупо — это было так неловко и так стыдно. Но для меня это, конечно, было главным событием года», — приводит слова Медведева Vogue.

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