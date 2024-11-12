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Итоговый турнир ATP — 2024: расписание матчей 12 ноября

Итоговый турнир ATP — 2024: расписание матчей 12 ноября
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Сегодня, 12 ноября, пройдут два матча группового этапа на Итоговом чемпионате ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2024. Группа Илие Настасе. 12 ноября, расписание:

  • 16:00 мск — Даниил Медведев (Россия) — Алекс де Минор (Австралия);
  • 22:30 мск — Янник Синнер (Италия) — Тейлор Фриц (США).

На счету Тейлора Фрица победа над Даниилом Медведевым со счётом 6:4, 6:3, а Янник Синнер обыграл Алекса де Минора с результатом 6:3, 6:4.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера.

Календарь Итогового чемпионата ATP - 2024
Таблица Итогового чемпионата ATP - 2024
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