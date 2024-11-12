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«Он очень спонтанный парень». Дель Потро — об отличиях Джоковича от Надаля и Федерера

«Он очень спонтанный парень». Дель Потро — об отличиях Джоковича от Надаля и Федерера
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Экс третья ракетка мира, победитель US Open — 2009 серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро рассказал, что отличает серба Новака Джоковича от испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Между ними тремя есть разница. Всегда есть сравнения между одним и другим. Они разные, но могу сказать, что Новак очень настоящий, он очень близок к любому игроку, независимо от рейтинга. Да и остальные тоже. Роджер и Рафа очень вежливы, очень милы и уважительны ко всем, но он, возможно, вовлечён в какие-то дела больше, и он очень спонтанный парень. Что бы ни пришло ему в голову, он делает это, не задумываясь о том, правильно это или нет. И эта его естественность перевешивает его личность. Если бы он 24 часа в сутки думал о том, кто он такой, что он значит для мира спорта, возможно, ему не хватало бы этой спонтанности во многих поступках», — приводит слова дель Потро La Nacion.

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