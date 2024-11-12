Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он долго будет править». Борис Беккер — о лидерстве Янника Синнера в рейтинге ATP

«Он долго будет править». Борис Беккер — о лидерстве Янника Синнера в рейтинге ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер высказался о получении итальянцем Янником Синнером кубка за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2024.

«Я совсем не удивлён, что Синнер — номер один. Я знаю его давно, он всегда был талантлив, но то, что выделяло его — это его решимость. Он всегда откладывал всё на второй план из-за тенниса. Он живёт и дышит этой игрой, ушёл из дома в 13 лет, чтобы максимально использовать свой потенциал. Стабильность, которую он имеет в игре, невероятна для 23-летнего человека. Я думаю, что он долго будет править. Да, есть Алькарас и многие другие, но я уверен, что он будет доминировать долгое время», — сказал Беккер на пресс-конференции.

Янник Синнер занимает первую строчку рейтинга с июля 2024 года. На этой неделе в Турине сформирован «клуб №1 ATP», в состав которого входят все игроки, занимавшие первое место в мировом рейтинге.

Материалы по теме
Синнер — о трофее за лидерство в рейтинге: только узнал, что мама плакала. Это очень мило
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android