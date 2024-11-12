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«Очень необычно». Дель Потро — о прощальном матче с Новаком Джоковичем

«Очень необычно». Дель Потро — о прощальном матче с Новаком Джоковичем
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Экс третья ракетка мира Хуан-Мартин дель Потро рассказал, как они с сербом Новаком Джоковичем договорились о проведении прощального матча аргентинца.

«Однажды в Майами он сказал мне: «Дельпо, знаю, что ты здесь, хочу, чтобы ты пришёл на ужин и мы поболтали». Разумеется, я отменил все свои планы и отправился на ужин. Был счастлив снова увидеть его, и мы невероятно поболтали, обсуждая жизнь, матчи, молодёжь, Алькараса и Синнера…

Он сказал: «Что ж, давайте перейдём к делу, правда ли, что вы хотите провести прощальный матч в Аргентине? Я рассказал ему о своих чувствах: «Это может произойти только в том случае, если ты захочешь поехать со мной в этот день». И он сказал мне прямо: «Ты можешь рассчитывать на меня во всём, в чём могу тебе помочь. У меня есть Олимпиада, у меня есть Аравия [выставочный турнир], турниры, моя семья, но так или иначе буду сопровождать тебя в твой последний момент на корте».

И для меня это было очень эмоционально, потому что для такого парня, как он, с его плотным графиком, с тем, что он должен играть неделю за неделей, с тысячами всевозможных предложений, взять перерыв и приехать в Аргентину на пару часов, чтобы побыть со мной и людьми, которые тоже его любят, было очень необычно», — приводит слова дель Потро La Nacion.

Матч между дель Потро и Джоковичем под названием «Последнее испытание» пройдёт 1 декабря в Буэнос-Айресе (Аргентина).

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