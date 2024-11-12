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WTA выступила с заявлением по скандалу Барборы Крейчиковой с журналистом Tennis Channel

WTA выступила с заявлением по скандалу Барборы Крейчиковой с журналистом Tennis Channel
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Всемирная женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с заявлением по поводу комментария журналиста Tennis Channel Джона Вертхейма о внешности чешской теннисистки Барборы Крейчиковой.

«Непозволительно давать неуместные комментарии в адрес спортсменок. WTA полностью поддерживает решительный призыв Барборы к уважению. Это должно стать нормой для всех женщин в любой рабочей среде. Уважение — это должное право, а не привилегия, которую нужно заслужить», — сообщается в заявлении WTA.

Tennis Channel объявил о временном отстранении Джона Вертхейма от работы на канале из-за неподобающего комментария в сторону Крейчиковой. Напомним, в эфир канала попали следующие слова журналиста: «Вы думаете, кто я? Барбора Крейчикова? Только посмотрите на лоб».

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