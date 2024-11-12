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«Вишенка на торте». Дель Потро — о победе Аргентины на Кубке Дэвиса — 2016

«Вишенка на торте». Дель Потро — о победе Аргентины на Кубке Дэвиса — 2016
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Экс третья ракетка мира, победитель US Open — 2009 серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро высказался о победе сборной Аргентины на Кубке Дэвиса — 2016.

«Это была вишенка на торте той карьеры, которую я уже сделал. Мы [аргентинцы] всегда ищем тот недостающий Кубок или видим, где мы можем требовать большего от наших спортсменов, потому что хотим всего этого. И после стольких разочарований по поводу Кубка Дэвиса это достижение вывело его на более особый уровень, и для меня это принесло, помимо огромного счастья, огромное облегчение. На следующий день после победы в Кубке я сказал: «Отныне буду спать спокойно», — приводит слова дель Потро La Nacion.

Напомним, на Кубке Дэвиса — 2016 победителем турнира впервые в своей истории стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла сборную Хорватии, сыгравшую в финале второй раз.

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