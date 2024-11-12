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Александр Зверев: в долгосрочной перспективе здоровье игроков станет проблемой из-за мячей

Александр Зверев: в долгосрочной перспективе здоровье игроков станет проблемой из-за мячей
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, почему недоволен качеством мячей в Туре.

«Dunlop всегда были лучшими теннисным мячами, но они стали намного хуже. Мне всегда нравились мячи Penn. Они стали намного медленнее. Причина в том, что из-за COVID компании пытались сократить расходы, и теперь они используют другой материал резины. Они используют другой материал для теннисных мячей, что делает их в среднем на 30-60% медленнее по сравнению с тем, что было до COVID.

Это не только одна компания, а в целом мячи стали намного хуже и намного медленнее. Они больше не такие стабильные. Они больше не служат так долго. Dunlop, почему я их любил, потому что эти мячи были такими замечательными, когда они были новыми, очень быстрыми на корте. Когда они стали больше, они всё ещё летали по воздуху, потому что воздух внутри и давление внутри не уходили. Мяч просто распушился. Сейчас материал не удерживает воздух внутри.

Вот почему у многих игроков сейчас проблемы с локтями, с запястьями. Этого не было 10-15 лет назад. У меня нет причин жаловаться. Я вторая ракетка мира. У меня был отличный сезон. Не жалуюсь из-за результатов. Просто думаю, что в долгосрочной перспективе здоровье игроков станет большой проблемой из-за мячей, которые у нас есть сейчас», — сказал Зверев на пресс-конференции.

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