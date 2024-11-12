«Он сделал бы то же самое». Андрей Рублёв — о критике от Сонего из-за снятия в Метце

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв отреагировал на критику итальянца Лоренцо Сонего в его адрес из-за снятия с турнира в Метце (Франция) на прошлой неделе.

«Я понимаю чувства Лоренцо, но всё относительно. Я поехал в Метц, чтобы пройти квалификацию на Итоговый чемпионат. Он понимал это, как, впрочем, и организаторы турнира. Когда разнёсся слух о снятии Джоковича с Турина, Каспер Рууд, Алекс де Минор и я получили путёвку на Итоговый. Если бы Джокович официально объявил о своём отсутствии раньше, мы бы не участвовали в этих турнирах. Но Ноле объявил об этом в день моего матча. Поэтому я решил сыграть, потому что фанаты заплатили за билеты. Я уверен, что, если бы Сонего был на моём месте, он сделал бы то же самое», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Рублёв обыграл Сонего (7:6 (7:3), 7:5) в первом круге турнира в Метце, после чего снялся с соревнований. В этот же день сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2024, после чего стало ясно, что россиянин квалифицировался в Турин.