Александр Зверев: немного скучаю по различиям в покрытиях

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что ему не хватает различий между разными покрытиями, как это было раньше.

«Корт очень медленный, слишком медленный для крытого хард-корта. Думаю, что сейчас в теннисе нам немного не хватает стилей игры. Причина в том, что глиняные корты и хардовые корты практически одинаковы. У них почти одинаковая скорость, за исключением Цинциннати и Парижа, которые быстрее.

Немного скучаю по различиям в покрытиях, потому что раньше была чёткая разница между глиняным и открытым хардовым кортом. Одни были очень медленными, как в Индиан-Уэллсе, а другие — очень быстрыми, как в Канаде или Шанхае, которые всегда были очень быстрыми. А на закрытых хардовых кортах, мне кажется, мы немного утратили это, пытаясь сделать все покрытия очень похожими и почти одинаковыми. Когда Роджер ещё играл, всё было очень по-разному, были большие различия между глиняным кортом, хардовым кортом и крытым хардовым кортом. Сейчас мне этого немного не хватает», — сказал Зверев на пресс-конференции.