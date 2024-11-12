Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер: я был сильнее в лыжах, но родители посоветовали заниматься любимым делом

Янник Синнер: я был сильнее в лыжах, но родители посоветовали заниматься любимым делом
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какой вклад внесли родители в его успехи на теннисных кортах.

«Мне повезло с родителями, которые всегда старались дать мне всё, что в их силах. У меня была свобода выбора, даже в спорте. Я был намного сильнее в лыжах, и, возможно, другие родители посоветовали бы мне продолжать кататься на лыжах, а не играть в теннис. Вместо этого они сказали, что будут счастливы, если я буду заниматься тем, чем мне нравится. Если я сегодня первая ракетка мира, то только благодаря моим родителям», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В понедельник, 11 ноября, Синнер получил кубок за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2024. Его мама не смогла сдержать эмоций и расплакалась, когда сыну вручали трофей.

Материалы по теме
Фото
Мама Синнера расплакалась, когда Яннику вручали кубок за звание первой ракетки мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android