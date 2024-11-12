Янник Синнер: я был сильнее в лыжах, но родители посоветовали заниматься любимым делом

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какой вклад внесли родители в его успехи на теннисных кортах.

«Мне повезло с родителями, которые всегда старались дать мне всё, что в их силах. У меня была свобода выбора, даже в спорте. Я был намного сильнее в лыжах, и, возможно, другие родители посоветовали бы мне продолжать кататься на лыжах, а не играть в теннис. Вместо этого они сказали, что будут счастливы, если я буду заниматься тем, чем мне нравится. Если я сегодня первая ракетка мира, то только благодаря моим родителям», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В понедельник, 11 ноября, Синнер получил кубок за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2024. Его мама не смогла сдержать эмоций и расплакалась, когда сыну вручали трофей.