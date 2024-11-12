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«Великий момент для него». Зверев — о вручении Синнеру кубка за звание первой ракетки мира

«Великий момент для него». Зверев — о вручении Синнеру кубка за звание первой ракетки мира
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о церемонии, на которой первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру вручили трофей за звание лучшего игрока по итогам сезона.

«Он лучший игрок в мире. Выиграл два «Больших шлема» и больше всех «Мастерсов» в этом году. Он определённо заслуживает того, чтобы быть номером один. Конечно, я этого не видел, потому что готовился к матчу, разминался, а потом сразу после этого мы вышли на корт. Не знал, что Борис Беккер вручил ему трофей. Это великий момент для него и для итальянского тенниса. Посмотрим, кто получит этот трофей в следующем году», — сказал Зверев на пресс-конференции.

23-летний Синнер впервые возглавил мировой рейтинг ATP в июне 2024 года. Согласно рейтингу от 11 ноября, итальянец имеет преимущество в более чем 3000 очков от ближайшего преследователя — Александра Зверева.

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