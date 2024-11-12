«Хотел бы одержать здесь ещё несколько побед». Каспер Рууд — об Итоговом турнире ATP

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (6:1, 7:5) в своём первом матче на Итоговом турнире ATP — 2024.
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«Это всего лишь один матч, но для меня это определённо одна из лучших побед в сезоне. С учётом того, с кем я играю, его уровня, рейтинга и всего остального. Конечно, я очень рад. Думаю, мы увидим, что Карлос будет играть в теннис лучше, чем сегодня, но я воспользовался своими шансами. В последние недели и месяцы я не был [полностью] уверен в себе, так что это была отличная победа для меня, и, надеюсь, смогу развить её, и я бы хотел одержать ещё несколько побед в Турине, но это будет сложно», — сказал Рууд на пресс-конференции.
В среду, 13 ноября, Рууд во 2-м туре группового этапа Итогового турнира ATP встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым.
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