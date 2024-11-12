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«Хотел бы одержать здесь ещё несколько побед». Каспер Рууд — об Итоговом турнире ATP

«Хотел бы одержать здесь ещё несколько побед». Каспер Рууд — об Итоговом турнире ATP
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (6:1, 7:5) в своём первом матче на Итоговом турнире ATP — 2024.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:15 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Это всего лишь один матч, но для меня это определённо одна из лучших побед в сезоне. С учётом того, с кем я играю, его уровня, рейтинга и всего остального. Конечно, я очень рад. Думаю, мы увидим, что Карлос будет играть в теннис лучше, чем сегодня, но я воспользовался своими шансами. В последние недели и месяцы я не был [полностью] уверен в себе, так что это была отличная победа для меня, и, надеюсь, смогу развить её, и я бы хотел одержать ещё несколько побед в Турине, но это будет сложно», — сказал Рууд на пресс-конференции.

В среду, 13 ноября, Рууд во 2-м туре группового этапа Итогового турнира ATP встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP — 2024
Календарь Итогового чемпионата ATP — 2024
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