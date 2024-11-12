«Знаем друг друга с 11 лет, секретов нет». Зверев — о матче с Рублёвым на Итоговом турнире

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о матче с восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

«Мне казалось, что он мою игру так хорошо читает, мою подачу, мне кажется, читает лучше, чем любой другой игрок. Мы друг друга знаем с 11 лет, поэтому там секретов нет. Мы раз 25-30 уже играли, наверное. Мы друг друга с детства знаем, поэтому секретов нет», — сказал Зверев на YouTube-канале «Больше!».

Матч Зверева и Рублёва завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу немца. Помимо них, в группу Джона Ньюкомба попали испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.