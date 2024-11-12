Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Знаем друг друга с 11 лет, секретов нет». Зверев — о матче с Рублёвым на Итоговом турнире

«Знаем друг друга с 11 лет, секретов нет». Зверев — о матче с Рублёвым на Итоговом турнире
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о матче с восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

«Мне казалось, что он мою игру так хорошо читает, мою подачу, мне кажется, читает лучше, чем любой другой игрок. Мы друг друга знаем с 11 лет, поэтому там секретов нет. Мы раз 25-30 уже играли, наверное. Мы друг друга с детства знаем, поэтому секретов нет», — сказал Зверев на YouTube-канале «Больше!».

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 22:55 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Матч Зверева и Рублёва завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу немца. Помимо них, в группу Джона Ньюкомба попали испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.

Календарь Итогового чемпионата ATP - 2024
Таблица Итогового чемпионата ATP - 2024
Материалы по теме
«Хотел бы одержать здесь ещё несколько побед». Каспер Рууд — об Итоговом турнире ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android