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«Я не поеду». Каспер Рууд — о последнем турнире Рафаэля Надаля

«Я не поеду». Каспер Рууд — о последнем турнире Рафаэля Надаля
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Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что не будет присутствовать на прощальном турнире 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Я не поеду. Я играл и насмотрелся достаточно теннисных матчей в этом году, так что… Я, вероятно, посмотрю это по телевизору, надеюсь, на пляже, в тишине, просто расслабившись (улыбается). Думаю, что для него это будет хороший конец карьеры. Это будет грустно, и, очевидно, будут слёзы. Надеюсь, что испанцы выйдут в финал и мы сможем увидеть, как он играет, по крайней мере, ещё несколько дней. Надеюсь, он достойно закончит карьеру», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Напомним, 10 октября 38-летний Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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