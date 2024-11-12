Даниил Медведев — Алекс де Минор: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира

Сегодня, 12 ноября, состоятся матчи группы Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP — 2024, где встретятся четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и девятая ракетка мира представитель Австралии Алекс де Минор. Матч начнётся не ранее 16:00 мск.

Трансляцию матчей осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В России трансляцию осуществляет BetBoom Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и австралийца.

Счёт личных встреч — 6-3 в пользу Медведева. Последний матч теннисистов состоялся в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 и был выигран де Минором в четырёх сетах (4:6, 6:2, 6:1, 6:3).