Даниил Медведев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
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Сегодня, 12 ноября, состоятся матчи группы Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP — 2024, где встретятся четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и девятый номер мирового рейтинга из Австралии Алекс де Минор. Матч начнётся не ранее 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и австралийца.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Алекс де Минор
А. де Минор
Счёт личных встреч — 6-3 в пользу Медведева. Последний матч теннисистов состоялся в четвёртом круге на «Ролан Гаррос» — 2024, где австралиец обыграл россиянина со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера.
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