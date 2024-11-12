Янник Синнер — Тейлор Фриц: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира ATP
Поделиться
Сегодня, 12 ноября, состоятся матчи 2-го тура группы Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер (Италия) сыграет с американцем Тейлором Фрицем, занимающим пятую строчку рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:30 мск.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 22:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Трансляцию матчей Итогового чемпионата ATP осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. На русском языке матч Янник Синнер — Тейлор Фриц можно увидеть в эфире YouTube-канала BetBoom Tennis.
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.
Комментарии
- 12 ноября 2024
-
15:00
-
14:56
-
14:38
-
14:31
-
14:17
-
14:11
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:16
-
13:05
-
12:54
-
12:19
-
12:17
-
12:09
-
11:55
-
11:52
-
11:35
-
11:32
-
11:10
-
11:02
-
10:44
-
10:44
-
10:21
-
10:09
-
09:45
-
09:27
-
04:22
-
03:42
-
01:00
-
00:59
-
00:47
-
00:44
-
00:35
-
00:10