Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Янник Синнер — Тейлор Фриц: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 12 ноября, состоятся матчи 2-го тура группы Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер (Италия) сыграет с американцем Тейлором Фрицем, занимающим пятую строчку рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:30 мск.

Трансляцию матчей Итогового чемпионата ATP осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. На русском языке матч Янник Синнер — Тейлор Фриц можно увидеть в эфире YouTube-канала BetBoom Tennis.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.