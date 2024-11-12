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Янник Синнер — Тейлор Фриц: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Янник Синнер — Тейлор Фриц: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
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Сегодня, 12 ноября, состоятся матчи 2-го тура группы Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер (Италия) сыграет с американцем Тейлором Фрицем, занимающим пятую строчку рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:30 мск.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 22:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Синнер и Фриц провели между собой три матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч: 2-1 в пользу итальянца.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул в 2023 году он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP — 2024
Календарь Итогового чемпионата ATP — 2024
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