Янник Синнер — Тейлор Фриц: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 12 ноября, состоятся матчи 2-го тура группы Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер (Италия) сыграет с американцем Тейлором Фрицем, занимающим пятую строчку рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:30 мск.

Синнер и Фриц провели между собой три матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч: 2-1 в пользу итальянца.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул в 2023 году он уступил сербу Новаку Джоковичу.