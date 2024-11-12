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«Заставляешь меня нервничать». Зверев — о встрече с Робсон на Итоговом турнире ATP

«Заставляешь меня нервничать». Зверев — о встрече с Робсон на Итоговом турнире ATP
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о забавной ситуации, которая произошла с ним и серебряным призёром Олимпийских игр — 2012 в миксте Лорой Робсон за кадром послематчевого интервью на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

— Ты только что сказал мне, что даже не вспотел.
— Это не то, что я сказал. Нет, давай проясним ситуацию для зрителей. Я пожал тебе руку, ты пожаловалась, что это слишком формально. Затем попытался поцеловать тебя в щёку, но ты сказала: «Нет, ты потный. Отойди от меня». Ты заставляешь меня нервничать во время этих интервью. Начинаю мямлить и уже не знаю, что сказать, — сказал Зверев в интервью Sky Sports.

На старте Итогового чемпионата ATP — 2024 Александр Зверев обыграл восьмую ракетку мира из России Андрея Рублёва со счётом 6:4, 6:4.

Календарь Итогового чемпионата ATP - 2024
Таблица Итогового чемпионата ATP - 2024
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