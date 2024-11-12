Ник Кирьос: вероятность того, что вернусь на корт, составляла 15%

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своём состоянии перед возвращением на корт после травмы руки.

«Я провёл потрясающий сезон в 2022-м. Затем, на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, я начал чувствовать проблемы с запястьем. Я перенёс операцию и теперь чувствую себя прекрасно. Шанс на то, что вернусь на корт на этом уровне, составлял 15%, и вот я здесь, но возвращаться перед своими болельщиками будет тяжело», — приводит слова Кирьоса 9News.

В 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.