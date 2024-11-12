Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос: вероятность того, что вернусь на корт, составляла 15%

Ник Кирьос: вероятность того, что вернусь на корт, составляла 15%
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своём состоянии перед возвращением на корт после травмы руки.

«Я провёл потрясающий сезон в 2022-м. Затем, на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, я начал чувствовать проблемы с запястьем. Я перенёс операцию и теперь чувствую себя прекрасно. Шанс на то, что вернусь на корт на этом уровне, составлял 15%, и вот я здесь, но возвращаться перед своими болельщиками будет тяжело», — приводит слова Кирьоса 9News.

В 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

Материалы по теме
Ник Кирьос: хирург говорил мне, что из-за травмы больше не смогу играть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android