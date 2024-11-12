«Мы оба тактики». Алекс де Минор — о соперничестве с Даниилом Медведевым
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Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о соперничестве с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
«Мы сыграли много матчей и провели много сражений. Я всегда с нетерпением ждал этих матчей, потому что считаю, что мы оба тактики, когда играем друг с другом», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
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Даниил Медведев
Д. Медведев
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Алекс де Минор
А. де Минор
Алекс де Минор и Даниил Медведев встретятся сегодня, 12 ноября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт личных встреч — 6-3 в пользу Медведева. Последний матч теннисистов состоялся в четвёртом круге на «Ролан Гаррос» — 2024, где австралиец обыграл россиянина со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.
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