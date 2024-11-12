Карлос Алькарас отменил тренировку перед матчем с Рублёвым на Итоговом турнире ATP

Испанский журналист Герман Абри в своём аккаунте в соцсетях сообщил, что третья ракетка мира Карлос Алькарас отменил тренировку на Итоговом турнире ATP — 2024. В среду, 13 ноября, испанец должен выйти на корт в матче второго тура с россиянином Андреем Рублёвым.

По информации источника, у испанца по-прежнему возникают проблемы с дыханием, он уже четыре дня принимает антибиотики.

Ранее Алькарас рассказал, что заболел за несколько дней до старта Итогового турнира и плохо чувствовал себя во время своего первого матча с норвежцем Каспером Руудом (1:6, 5:7).

Первым запасным на Итоговом чемпионате ATP является болгарин Григор Димитров.