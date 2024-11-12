Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас отменил тренировку перед матчем с Рублёвым на Итоговом турнире ATP

Карлос Алькарас отменил тренировку перед матчем с Рублёвым на Итоговом турнире ATP
Комментарии

Испанский журналист Герман Абри в своём аккаунте в соцсетях сообщил, что третья ракетка мира Карлос Алькарас отменил тренировку на Итоговом турнире ATP — 2024. В среду, 13 ноября, испанец должен выйти на корт в матче второго тура с россиянином Андреем Рублёвым.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

По информации источника, у испанца по-прежнему возникают проблемы с дыханием, он уже четыре дня принимает антибиотики.

Ранее Алькарас рассказал, что заболел за несколько дней до старта Итогового турнира и плохо чувствовал себя во время своего первого матча с норвежцем Каспером Руудом (1:6, 5:7).

Первым запасным на Итоговом чемпионате ATP является болгарин Григор Димитров.

Материалы по теме
«Я чувствую себя ужасно». Алькарас и Медведев истощены — они кричат об этом на Итоговом
«Я чувствую себя ужасно». Алькарас и Медведев истощены — они кричат об этом на Итоговом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android