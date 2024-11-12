«Думаю, до снятия не дойдёт». Тренер Алькараса — о самочувствии Карлоса на Итоговом

Хуан-Карлос Ферреро, тренер четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал о состоянии своего подопечного перед матчем с россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Как только он немного пошевелится, ему становится трудно дышать. Его грудь напряжена. Сейчас плохое время для болезни. Пока не могу сказать, сыграет он завтра или нет. Мы все играли в таких обстоятельствах. Я думаю, до снятия дело не дойдёт, но завтра ему будет трудно быть на 100% готовым», — приводит слова Ферреро испанский журналист Герман Абри.

Сегодня, 12 ноября, Карлос Алькарас отменил запланированную тренировку. Ранее он рассказал, что заболел за несколько дней до старта Итогового турнира и плохо чувствовал себя во время своего первого матча с норвежцем Каспером Руудом (1:6, 5:7).

Первым запасным на Итоговом чемпионате ATP является болгарин Григор Димитров.