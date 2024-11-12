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«По силам обыграть Рууда и Алькараса». Ольховский — о шансах Рублёва на Итоговом турнире

«По силам обыграть Рууда и Алькараса». Ольховский — о шансах Рублёва на Итоговом турнире
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о шансах восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на выход из группы на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

«Я и раньше говорил, что Рууд является слабейшим звеном на этом турнире. Но видите, как получилось: норвежец обыграл Алькараса. Дело в том, что Алькарас травмирован, и сейчас я не могу предположить, будет ли он играть дальше или нет. Даже если Карлос продолжит своё выступление на этом турнире, то совершенно непонятно, в каком состоянии он будет. В этом случае Андрею Рублёву вполне по силам обыграть как Рууда, так и Алькараса. Но Рублёв всё равно должен играть с максимальной концентрацией и самоотдачей, бороться за каждое очко», — приводит слова Ольховского «Спорт день за днём».

Напомним, на старте Итогового чемпионата ATP — 2024 Андрей Рублёв уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

Календарь Итогового чемпионата ATP - 2024
Таблица Итогового чемпионата ATP - 2024
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