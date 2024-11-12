Игру Синнера с де Минором по ТВ посмотрели больше людей, чем матч «Интер» — «Наполи»

Количество телезрителей, посмотревших в Италии трансляцию встречи Итогового турнира ATP — 2024 между первой ракеткой мира Янником Синнером и девятым номером рейтинга ATP австралийцем Алексом де Минором (6:3, 6:4) превысило телеаудиторию матча серии A «Интер» — «Наполи» (1:1).

Количество зрителей итальянского ТВ, посмотревших спортивные передачи 10 ноября:

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2024. Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия) — 2 270 000 человек;

Футбол. Чемпионат Италии. 12-й тур. «Интер» — «Наполи» — 1 718 000 человек.

Стоит отметить, что трансляция тенниса была бесплатная, в отличие от футбольного матча, но таких показателей невозможно было ожидать ещё три-четыре года назад.